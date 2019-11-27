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Новости Одессы и Одесской области

Вместо школ в Одессе появятся лицеи и гимназии

Вместо школ в Одессе появятся лицеи и гимназии

Об этом сообщила директор департамента науки и образования Одесского горсовета Елена Буйневич.

По ее словам, каждая школа должна определиться, как она будет развиваться. Это будет отражено в уставах учреждений. Так, к примеру школа №119 останется начальной, а часть классов станет гимназическими. В них будут учиться дети с 1 по 9 класс. Те же школы, где будет 12 классов – станут лицеями.

– Будут также профессиональные лицеи, которые работают только с 10 по 12 класс. К примеру, у нас такой экономический и юридический лицеи, – отметила чиновница.

По сути многие школы уже работают в таких формах и реформа не принесет кардинальные изменения. Единственная сложность – разные источники финансирования для профильных учреждений. Так, в рамках одной школы учителя могут получать зарплату из городского и областного бюджета, в зависимости от того, в каких классах они читают предметы. Сейчас в департаменте образования пытаются изменить эту норму, чтобы все школы финансировались из городского бюджета, не создавая трудности при выплате зарплат.

Фото: m.pravdoryb.info

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