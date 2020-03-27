Что произошло в Одессе 27 марта: похищение несовершеннолетнего парня и новорожденный детеныш ламы

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- В Одессе трое мужчин на авто похитили несовершеннолетнего парня. Похищение заметили прохожие, которые и вызвали полицию. Продолжение…
- В Одесском зоопарке у пары лам родился детеныш. Малыш чувствует себя хорошо и с интересом познает окружающий мир. Продолжение…
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