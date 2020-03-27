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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі троє чоловіків на авто викрали неповнолітнього хлопця

В Одесі троє чоловіків на авто викрали неповнолітнього хлопця

Викрадення неповнолітнього помітили перехожі, які й викликали поліцію.

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури в Одеській області.

Прокурори Одеської місцевої прокуратури №2 повідомили про підозру у викраденні людини групі осіб (ч. 2 ст. 146 КК України).

З’ясовано, що вдень 25 березня троє чоловіків 1978, 1985 та 1997 років народження, на одній із вулиць у Малиновському районі Одеси, викрали неповнолітнього хлопця. Підозрювані силоміць посадили потерпілого до свого автомобіля та поїхали у невідомому напрямку.

Завдяки небайдужим одеситам, які стали свідками викрадення хлопця, правоохоронцям вдалось оперативно затримати злочинців та звільнити потерпілого.

За попередньою інформацією, усі троє зловмисників раніше притягувались до кримінальної відповідальності.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Малиновського відділу поліції.

Фото: pershij.com.ua

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