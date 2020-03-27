В Одессе горит шестиэтажка на Таирова: жителей эвакуировали

Одесские спасатели ликвидируют пожар в шестиэтажном жилом доме.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Одесской области.
Сообщение о пожаре поступило в 2:57. Возгорание возникло в квартире на 6-м этаже. Во время тушения пожара самостоятельно покинули дом 50 человек.
В 07:00 пожар локализовали, но сейчас еще продолжаются работы по ликвидации пожара.
Ориентировочная площадь пожара – 400 м2. На месте работает 13 единиц пожарной техники и 50 человек личного состава.
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По информации Думской, пожар возник по адресу Люстдорфская дорога, 140/1, в здании за супермаркетом “Таврия”. Сообщается также о двух пострадавших спасателях.
Некоторые жильцы провели остаток ночи в своих машинах, а другие — в автобусе, который подогнали коммунальные службы.
Фото: ГСЧС
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