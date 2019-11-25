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Новости Одессы и Одесской области

Что произошло в Одессе 25 ноября: издевательство над попугаем и ажиотаж на фото с танкером

Что произошло в Одессе 25 ноября: издевательство над попугаем и ажиотаж на фото с танкером

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

  • На одесский пляж “Дельфин”, где затонуло судно Delfi, потянулось множество местных жителей. При этом одесситы не только делали любительские фото и селфи на фоне корабля. Продолжение…

  • Семейству одесских пятерняшек подарили новое просторное жилье. Уникальной семье, где родилось сразу пятеро детей, мэрия предоставила квартиру на улице Бреуса. Продолжение…

  • На одесском рынке засняли, как торговец издевался над попугаем. Зеленого попугая-монаха мало того что держали на холоде без клетки, так еще приковали цепью к деревянному бруску. Продолжение…

Фото: timer-odessa.net

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