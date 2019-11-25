Что произошло в Одессе 25 ноября: издевательство над попугаем и ажиотаж на фото с танкером

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- На одесский пляж “Дельфин”, где затонуло судно Delfi, потянулось множество местных жителей. При этом одесситы не только делали любительские фото и селфи на фоне корабля. Продолжение…
Семейству одесских пятерняшек подарили новое просторное жилье. Уникальной семье, где родилось сразу пятеро детей, мэрия предоставила квартиру на улице Бреуса. Продолжение…
- На одесском рынке засняли, как торговец издевался над попугаем. Зеленого попугая-монаха мало того что держали на холоде без клетки, так еще приковали цепью к деревянному бруску. Продолжение…
Фото: timer-odessa.net