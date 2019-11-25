Держал на цепи: на одесском рынке засняли, как торговец издевался над попугаем

Там зеленого попугая-монаха мало того что держали на холоде без клетки, так еще приковали цепью к деревянному бруску.

Бедное животное и так и сяк вертело лапкой, пытаясь вырваться из оков ледяной металлической цепи. А продавцу – хоть бы хны.

Об инциденте рассказала в Facebook пользовательница соцсетей Валерия Сороколят. Она стала свидетельницей издевательств, а позже поделилась впечатлениями.

“Приехали за креплением для телевизора, малые потащили в ряды с птичками, – написала Валерия. – То, что мы там увидели, разорвало мое сердце!”.

Женщина говорит, что пыталась образумить торговца, сделав ему замечание. Посоветовала пересадить пернатого питомца в клетку. Однако тот лишь отмахнулся: никакой жестокости в этом нет, птице, мол, не больно.

В итоге очевидцы написали заявление по факту издевательств и вызвали на место полицию. Чем закончились разбирательства, пока не известно.

Фото: соцсети Валерии Сороколят

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