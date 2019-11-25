Семейству одесских пятерняшек подарили новое просторное жилье

В 2016 году уникальной семье, где родилось сразу пятеро детей у одесситки Оксаны Кобелецкой, мэрия подарила квартиру на улице Бреуса.
Жилье пятикомнатное, площадью 120 кв. метров. Однако чем старше становятся дети, тем больше назревает необходимость расширить и перепланировать жилплощадь.
Прежде всего, потому, что двум девочкам и трем мальчишкам – близняшкам – надо бы “разъехаться” по разным комнатам. К тому же отдельно поселить старшую дочь Алису.
А недавно в горсовете решили порадовать большое семейство покупкой новой квартиры.
Об этом чиновники распорядились на заседании комиссии по вопросам социальной политики, передает pushkinska.net.
Жилье для Кобелецких выбрали просторное – в 183,1 кв.м. Квартира расположена в высотке на территории ЖК “Гранд Парк”, на улице Героев обороны, что на поселке Котовского.
По предварительным подсчетам, жилище обойдется городу в 5,4 млн грн. Квартира уже с ремонтом, а в цену также входит мебель.
Прежняя квартира останется в собственности города, позже ее передадут другой многодетной семье, которая нуждается в жилье.
Фото: Оксана Кобелецкая, Facebook
“…подарили новое просторное жилье.”
“…мэрия подарила квартиру на улице Бреуса.”
“Прежняя квартира останется в собственности города,…”
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