fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Семейству одесских пятерняшек подарили новое просторное жилье

Семейству одесских пятерняшек подарили новое просторное жилье

В 2016 году уникальной семье, где родилось сразу пятеро детей у одесситки Оксаны Кобелецкой, мэрия подарила квартиру на улице Бреуса.

Жилье пятикомнатное, площадью 120 кв. метров. Однако чем старше становятся дети, тем больше назревает необходимость расширить и перепланировать жилплощадь.

Прежде всего, потому, что двум девочкам и трем мальчишкам – близняшкам – надо бы “разъехаться” по разным комнатам. К тому же отдельно поселить старшую дочь Алису.

А недавно в горсовете решили порадовать большое семейство покупкой новой квартиры.

Об этом чиновники распорядились на заседании комиссии по вопросам социальной политики, передает pushkinska.net.

Жилье для Кобелецких выбрали просторное – в 183,1 кв.м. Квартира расположена в высотке на территории ЖК “Гранд Парк”, на улице Героев обороны, что на поселке Котовского.

По предварительным подсчетам, жилище обойдется городу в 5,4 млн грн. Квартира уже с ремонтом, а в цену также входит мебель.

Прежняя квартира останется в собственности города, позже ее передадут другой многодетной семье, которая нуждается в жилье.

Фото: Оксана Кобелецкая, Facebook

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка...
1 комментарий
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Владимир
Гость
Владимир

“…подарили новое просторное жилье.”
“…мэрия подарила квартиру на улице Бреуса.”
“Прежняя квартира останется в собственности города,…”
Сами хоть в редакции читаете то, что пишите?

Голос за0Голос против  Ответить
51 секунд назад
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить