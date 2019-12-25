Что произошло в Одессе 25 декабря: новые цены на вывоз мусора и прощание с погибшим студентом

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
Четыре занимающиеся вывозом мусора компании в Одессе намерены поднять плату за их услуги. Продолжение…
- Белорусский певец побил рекорд Украины по количеству проданных билетов на концерт в Одессе. Это будет единственный в Украине его концерт в следующем году. Продолжение…
- Одесситы простились со студентом, погибшим во время пожара в колледже. Продолжение…
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