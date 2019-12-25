Одесситы простились со студентом, погибшим во время пожара в колледже

Многие горожане 25 декабря пришли проститься с 16-летним Кириллом Трофимчуком, который погиб во время пожара на улице Троицкой.
Об этом сообщает odessa.online.
Траурную церемонию провели в Свято-Преображенском соборе.
Помимо родных, проводить в последний путь Кирилла собрались однокурсники и неравнодушные к трагедии одесситы.
Отец одессита Игорь Трофимчук, в свою очередь, отметил, что намерен добиваться того, чтобы виновные в происшествии лица понесли ответственность.
Напомним, пожар в Доме Асвадурова 4 декабря унес жизни 16 человек. Большинство погибших – студенты экономического колледжа, располагавшегося в горевшем здании. Еще 30 человек пострадали.
Фото: odessa.online
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!