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Новости Одессы и Одесской области

Одесситы простились со студентом, погибшим во время пожара в колледже

Одесситы простились со студентом, погибшим во время пожара в колледже

Многие горожане 25 декабря пришли проститься с 16-летним Кириллом Трофимчуком, который погиб во время пожара на улице Троицкой.

Об этом сообщает odessa.online.

Траурную церемонию провели в Свято-Преображенском соборе.

Помимо родных, проводить в последний путь Кирилла собрались однокурсники и неравнодушные к трагедии одесситы.

Отец одессита Игорь Трофимчук, в свою очередь, отметил, что намерен добиваться того, чтобы виновные в происшествии лица понесли ответственность.

Напомним, пожар в Доме Асвадурова 4 декабря унес жизни 16 человек. Большинство погибших – студенты экономического колледжа, располагавшегося в горевшем здании. Еще 30 человек пострадали.

Фото: odessa.online

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