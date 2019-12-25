Белорусский певец побил рекорд Украины по количеству проданных билетов на концерт в Одессе

25 июля на одесском стадионе “Черноморец” планирует выступить популярный исполнитель из Беларуси Макс Корж.

Как отметил артист, это будет единственный в Украине его концерт в следующем году.

“Последний Киев показал, что в Украине очень горячие концерты, поэтому мы решили не частить, чтобы наша планета не разошлась по швам”, – написал музыкант.

При этом еще за полгода до назначенной даты фанаты певца стали массово скупать пропуска на концерт.

Так, не успели стартовать продажи, как всего за сутки выкупили 14 тысяч билетов.

Об этом Макс Корж написал на его странице в Инстаграм.

По статистике промоутеров, это новый рекорд Украины. По их данным, даже всемирно известные звезды не могут похвастаться у нас такой популярностью.

Фото: Инстаграм Макса Коржа

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