В Одессе утвердили новые расценки на вывоз мусора: тарифы стали выше

Четыре занимающиеся вывозом мусора компании в Одессе намерены поднять плату за их услуги.

Об этом сообщила пресс-служба одесского горсовета.

При этом в мэрии рассказали о предварительно утвержденных предприятиями ценах на 2020 год.

Так, компания “Союз” планирует повысить стоимость с 70,3 гривен за один кубометр твердых бытовых отходов до 98 гривен. Вывоз крупногабаритного мусора обойдется одесситам в 265,3 гривен, что почти на 12% больше, чем раньше.

В свою очередь, компания «Эко-Ренессанс» заявила об увеличении тарифа с 54,8 гривен за кубометр мусора до 92,3 грн.

ООО «ТВ-СЕРРУС» взвинтит цену со 101,8 гривен за кубометр до 283,5 гривен. А коммунальное предприятие «Одесскомунтранс» – с 70,3 гривен за кубический метр до 110,4 гривен.

Фото: cdn.pixabay.com

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