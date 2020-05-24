Что произошло в Одессе 24 мая: автомобиль в речке и продажа стадиона

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- Около часа ночи полицейским сообщили, что в селе Троицкое в воду въехал ВАЗ. Есть погибшие.
- В Украине с Барбадоса вернулись 600 моряков. Это члены экипажей круизных лайнеров компании “Royal Caribbean”.
- Одесский стадион «Черноморец» с семнадцатой попытки удалось продать. Стадион «Черноморец», который уже несколько лет принадлежал государственному Фонда гарантирования вкладов физических лиц, был продан за 5000000 долларов.
Аркадия стремительно перезагрузилась после отмены жесткого карантина. Сотни людей на аллеях и на пляже. Одесситы соскучились по теплым денькам, солнцу, морю и свежему воздуху.