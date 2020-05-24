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Новости Одессы и Одесской области

Аркадия. Перезагрузка: возрождение клубов, транспорта и шума (фото)

Аркадия. Перезагрузка: возрождение клубов, транспорта и шума (фото)

Аркадия стремительно перезагрузилась после отмены жесткого карантина.

Сотни людей на аллеях и на пляже. Одесситы соскучились по теплым денькам, солнцу, морю и свежему воздуху. Заработали аттракционы, прокат велосипедов и 99% заведений с летними площадками. Открылись и главные тусовочные вечерние точки – Ибица, Итака, Red Line работают уже и как пляжные клубы и как вечерние. 

На центральной аллее, так называемой Аркадия-сити, также множество людей, очереди в бары и кафе, которые работают на вынос. По публике видно, что большинство из гуляющих – местные, однако, можно заметить и редких туристов. 

На площади перед входом в Аркадию оживление – таксисты заняли все свободное пространство на дороге. Опять трамваи с опаской крадутся мимо припаркованных практически на рельсах автомобилях возле торгового центра. 

Снова шум, пыль и столпотворение. Изоляция, прощай, мы будем скучать по тебе.  

Аркадия во время ослабления карантина вновь ожила: работают клубы, кафешки, а центральная аллея полна людей.
Аркадия во время ослабления карантина вновь ожила: работают клубы, кафешки, а центральная аллея полна людей.
Аркадия во время ослабления карантина вновь ожила: работают клубы, кафешки, а центральная аллея полна людей.
Аркадия во время ослабления карантина вновь ожила: работают клубы, кафешки, а центральная аллея полна людей.
Аркадия во время ослабления карантина вновь ожила: работают клубы, кафешки, а центральная аллея полна людей.
Аркадия во время ослабления карантина вновь ожила: работают клубы, кафешки, а центральная аллея полна людей.
Аркадия во время ослабления карантина вновь ожила: работают клубы, кафешки, а центральная аллея полна людей.
Аркадия во время ослабления карантина вновь ожила: работают клубы, кафешки, а центральная аллея полна людей.
Аркадия во время ослабления карантина вновь ожила: работают клубы, кафешки, а центральная аллея полна людей.
Аркадия во время ослабления карантина вновь ожила: работают клубы, кафешки, а центральная аллея полна людей.
Аркадия во время ослабления карантина вновь ожила: работают клубы, кафешки, а центральная аллея полна людей.
Аркадия во время ослабления карантина вновь ожила: работают клубы, кафешки, а центральная аллея полна людей.
Аркадия во время ослабления карантина вновь ожила: работают клубы, кафешки, а центральная аллея полна людей.
Аркадия во время ослабления карантина вновь ожила: работают клубы, кафешки, а центральная аллея полна людей.

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