В Україну з Барбадосу повернулися 600 моряків

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

– Це (ці моряки, – ред.) члени екіпажів круїзних лайнерів компанії “Royal Caribbean”, – зазначив Криклій.

Моряки прилетіли учора двома спеціальними рейсами до аеропорту Бориспіль.

– Працюємо над якнайшвидшим відновленням регулярних пасажирських перевезень з іншими країнами. Наразі найскладніше – домовитись про умови, на яких вони будуть готові приймати іноземців. Зокрема, тестування пасажирів, – додав міністр інфраструктури.

Фото: Владислав Криклій

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