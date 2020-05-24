В Україну з Барбадосу повернулися 600 моряків

600 українських моряків повертаються додому.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
– Це (ці моряки, – ред.) члени екіпажів круїзних лайнерів компанії “Royal Caribbean”, – зазначив Криклій.
Моряки прилетіли учора двома спеціальними рейсами до аеропорту Бориспіль.
– Працюємо над якнайшвидшим відновленням регулярних пасажирських перевезень з іншими країнами. Наразі найскладніше – домовитись про умови, на яких вони будуть готові приймати іноземців. Зокрема, тестування пасажирів, – додав міністр інфраструктури.
Фото: Владислав Криклій