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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині автомобіль в’їхав у річку, є двоє загиблих

На Одещині автомобіль в’їхав у річку, є двоє загиблих

Правоохоронці встановлюють обставини загибелі людей на річці Турунчук в Біляївському районі.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Близько першої години ночі поліцейським повідомили, що в селі Троїцьке у воду в’їхав ВАЗ із двома пасажирами.

Телефонував власник автомобіля – житель Роздільнянського району, 1990 року народження. Чоловік пояснив, що з двома приятелями, 1982 та 1969 року народження, приїхав до річки порибалити. Після відпочинку, ближче до ночі, він залишився на березі слідкувати за вудилищами, а товариші пішли в машину спати, коли раптом хтось із них завів автівку і вона поїхала прямо у воду.

На місці події працюють рятувальники та поліцейські. Водолазам вже вдалося дістати тіла загиблих чоловіків. Повні обставини трагедії встановлюються. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Фото: ГУНП

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