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Новости Одессы и Одесской области

Одеський стадіон «Чорноморець» з сімнадцятої спроби вдалося продати

Одеський стадіон «Чорноморець» з сімнадцятої спроби вдалося продати

Стадіон «Чорноморець», який вже декілька років належав державному Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, був проданий за 5 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Ізбірком з посиланням на електронний майданчик FFN.

Вперше стадіон намагались продати рік тому за 1,1 млрд грн (40 млн доларів). А вже в березні 2020-го розраховували, що буде непогано, якщо вдасться виручити хоча б 10 млн доларів.

Величезну споруду разом з офісними приміщеннями, фітнес-центром, ресторанами, готелем та підземним паркінгом придбала якась американська компанія. Вона вже внесла 10 відсотків від загальної вартості.

Навіщо стадіон американцям — до кінця не зрозуміло. Єдина версія — створення казино замість готелю. Але треба розуміти, що забезпечувати роботу будівлі такого масштабу дуже непросто.

Фото: Википедия

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