Что произошло в Одессе 24 января: прощание с главной елкой и задержание группы “клофелинщиков”

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В Одессе разбирают главную елку перед зданием мэрии. Чтобы разобрать зеленую красавицу, коммунальщики пригнали к мэрии спецтехнику. Продолжение…
- В Одессе задержали преступную группу, которая использовала “клофелин” во время преступлений. Они не только самостоятельно совершали преступления, но и контролировали деятельность других групп, специализирующихся на так называемых «обиймашках» – карманных кражах. Продолжение…
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