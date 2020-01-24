В Одесі затримали злочинну групу, яка використовувала “клофелін” під час злочинів (відео)

Київським районним судом у м. Одеса організатору та одному учаснику вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Наприкінці грудня минулого року до управління стратегічних розслідувань в Одеській області Національної поліції звернулася одеситка. Вона розповіла правоохоронцям, що двоє чоловіків, ззовні схожі на вихідців із країн Кавказького регіону, заволоділи її майном та речами її знайомого. Після цього у напівпритомному стані висадили їх з автомобіля. До цього з одним із них вони познайомилися під час спільного відпочинку у розважальному закладі Одеси. Більше жінка нічого не пам’ятала.

Оперативні працівники та детективи поліції Одещини вилучили відео з камер спостереження. Проаналізувавши відеоматеріали, поліцейські встановили похвилинно маршрут та дії зловмисників.

Так, один з учасників навмисно спровокував конфлікт з потерпілими, а потім запропонував примиритися та продовжити спільний відпочинок в іншому розважальному закладі. Після розваг вони в трьох вийшли із закладу та сіли до автомобіля, який вже кілька годин поспіль чекав неподалік ресторану. Потім потерпілих висадили на одній з вулиць міста, а коли ті отямилися, зрозуміли, що у них відібрали гроші, верхній одяг, банківські картки та мобільні телефони.

Поліцейські встановили осіб, які заволоділи речами потерпілих. Один із них виявився організатором злочинної етнічної групи, яка спеціалізується на грабунках та розбійних нападах. Характерна риса угруповання – використання її учасниками «клофеліну» під час вчинення злочинів. Всі члени угруповання – вихідці з Кавказького регіону. Вони не тільки самостійно вчиняли злочини, але й контролювали діяльність інших груп, які спеціалізуються на так званих «обіймашках» – кишенькових крадіжках.

Крім того, на даний час організатор та один з учасників злочинної етнічної групи є підсудним у справах за вчинення пограбвання, розбійного нападу та вимагання.

У четвер, 23 січня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції, детективи слідчого управління ГУНП в Одеській області за процесуального керівництва прокуратури Одеської області одночасно затримали організатора та двох учасників злочинної групи. В автомобілі одного з фігурантів поліцейські вилучили декілька гранат. Також на допомогу останньому на місці події приїхала «група підтримки», яка намагалася його визволити.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання членів угруповання та осіб, що можуть мати до неї відношення, окрім речей потерпілих, було вилучено інші речі, що ймовірно були викрадені у громадян, та «клофелін».

Члени етнічного злочинного угруповання затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ста. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Київським районним судом у м. Одеса організатору та одному учаснику вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також затримані перевіряються на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Одеського регіону. Лише за останні кілька місяців на території області було скоєно щонайменше 10 крадіжок особистого майна за подібною схемою.

Фото: ГУНП

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