В Одессе разбирают главную елку перед зданием мэрии (фото)

Не дотянув один день до Нового года по Китайскому календарю, который в этом году отметят 25 января, в Одессе решили убрать елку на Думской площади.

Об этом стало известно по видеотрансляции муниципального канала Odessa ONLINE.

Чтобы разобрать зеленую красавицу, коммунальщики пригнали к мэрии спецтехнику.

Они уже почти закончили снимать искусственную хвою из итальянского сырья. После этого демонтируют металлический каркас, к которому она крепилась.

Отметим, что искусственную ель, которая в этом году украсила площадь перед зданием горсовета, там устанавливают уже седьмой год подряд.

Высота деревца – около 20 метров. Каждый год ее украшают по-разному, используя, помимо игрушек, гирлянды и дюралайт с подсветкой. Длина светодиодного элемента декора – примерно четыре километра.

Фото: Odessa ONLINE, odessa.online

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