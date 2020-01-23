Что произошло в Одессе 23 января: пожар на Большевике и последствия сильного ветра

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

Сильный пожар охватил поля орошения в районе бывшего завода “Большевик” и авторынка “Куяльник”. Пламя перекинулось на кусты и охватило мусор. Продолжение…

От сильного ветра в Одессе падают деревья. Так, в городе уже упало, как минимум, восемь деревьев. Продолжение…

В Одесской области 70-летний пенсионер грозился взорвать здание полиции. Таким образом нетрезвый мужчина пытался привлечь к себе внимание. Продолжение…

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!