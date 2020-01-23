Из-за пожара на окраине Одессы окутало дымом центр города (фото, видео)

Сильный пожар охватил поля орошения в районе бывшего завода “Большевик” и авторынка “Куяльник”.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По информации издания dumskaya.net, загорелся сухой тростник. Пламя перекинулось на кусты и охватило мусор.

При этом в эпицентре пожара рискует оказаться расположенная в том районе автозаправочная станция.

На месте работают пожарные. Они сообщают, что площадь возгорания составила около трех тысяч квадратных метров.

При этом горожане говорят, что клубы дыма с места пожара распространились в центре. Дым видно и в других районах города, а в воздухе местами кружит черный пепел.

Отметим, что этой уже второй за сутки пожар сухостоя в том районе. А днем ранее в Нижнеднестровских плавнях горел камыш.

Фото: odessa.online, dumskaya.net

Видео: dumskaya.net

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