fbpx
Новости Одессы и Одесской области

От сильного ветра в Одессе падают деревья (фото)

От сильного ветра в Одессе падают деревья (фото)

В Одессе 23 января разбушевалась непогода.

Штормовой ветер поднялся такой силы, что даже валит зеленые насаждения.

Так, в городе уже упало, как минимум, пять деревьев.

Об этом в facebook сообщает КП “Горзелентрест”.

Так, ветром снесло деревья на ул. Приморской, 31, ул. Б. Хмельницкого, 39, ул. Жуковского, 27, ул. Радостной, 17, ул. Промышленной, 33б.

Туда направили коммунальщиков, чтобы те распилили и вывезли поваленные насаждения. Они рассчитывают до 17.00 справиться с ликвидацией последствий непогоды.

О том, чтобы кто-то пострадал от упавших деревьев, пока не сообщается.

Фото: facebook КП “Горзелентрест”

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить