От сильного ветра в Одессе падают деревья (фото)

Штормовой ветер поднялся такой силы, что даже валит зеленые насаждения.

Так, в городе уже упало, как минимум, пять деревьев.

Об этом в facebook сообщает КП “Горзелентрест”.

Так, ветром снесло деревья на ул. Приморской, 31, ул. Б. Хмельницкого, 39, ул. Жуковского, 27, ул. Радостной, 17, ул. Промышленной, 33б.

Туда направили коммунальщиков, чтобы те распилили и вывезли поваленные насаждения. Они рассчитывают до 17.00 справиться с ликвидацией последствий непогоды.

О том, чтобы кто-то пострадал от упавших деревьев, пока не сообщается.

Фото: facebook КП “Горзелентрест”

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