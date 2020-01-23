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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині 70-річний пенсіонер грозився підірвати будівлю поліції

На Одещині 70-річний пенсіонер грозився підірвати будівлю поліції

Таким чином нетверезий чоловік намагався привернути до себе увагу.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

70-річний містянин зателефонував на спецлінії 101, 102 та 103 і пригрозив підірвати будівлю місцевої поліції. Як з’ясувалося згодом, так нетверезий чоловік намагався привернути до себе увагу. Перевірка цього повідомлення коштувала представникам спеціальних служб втрачених часу та ресурсів, а самому чоловікові обійдеться кругленькою сумою штрафу.

Правопорушника поліцейські встановили швидко, адже той майже щодня «розважається» дзвінками стражам правопорядку. П’яного пенсіонера, який голосно лаявся та погрожував «усіх підпалити», знайшли на вулиці. Ні під час поверхневого огляду чоловіка, ні в ході обстеження адмінбудівлі відділення поліції ніяких вибухонебезпечних предметів чи речовин виявлено не було.

– За дрібне хуліганство, появу у громадському місці у п’яному вигляді та завідомо неправдивий виклик спеціальних служб на правопорушника складені адміністративні протоколи за ст. ст. 173, 178 та 183 КУпАП, – розповів начальник Ренійського ВП Віталій Боднарук. – Йому загрожує сплата штрафу у розмірі від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Фото: GamesQA.ru

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