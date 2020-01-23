На Одещині 70-річний пенсіонер грозився підірвати будівлю поліції

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

70-річний містянин зателефонував на спецлінії 101, 102 та 103 і пригрозив підірвати будівлю місцевої поліції. Як з’ясувалося згодом, так нетверезий чоловік намагався привернути до себе увагу. Перевірка цього повідомлення коштувала представникам спеціальних служб втрачених часу та ресурсів, а самому чоловікові обійдеться кругленькою сумою штрафу.

Правопорушника поліцейські встановили швидко, адже той майже щодня «розважається» дзвінками стражам правопорядку. П’яного пенсіонера, який голосно лаявся та погрожував «усіх підпалити», знайшли на вулиці. Ні під час поверхневого огляду чоловіка, ні в ході обстеження адмінбудівлі відділення поліції ніяких вибухонебезпечних предметів чи речовин виявлено не було.

– За дрібне хуліганство, появу у громадському місці у п’яному вигляді та завідомо неправдивий виклик спеціальних служб на правопорушника складені адміністративні протоколи за ст. ст. 173, 178 та 183 КУпАП, – розповів начальник Ренійського ВП Віталій Боднарук. – Йому загрожує сплата штрафу у розмірі від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Фото: GamesQA.ru

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!