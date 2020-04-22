Что произошло в Одессе 22 апреля: транспортная реформа и аварийные ремонты дорог

Михаил Саакашвили поборется за кресло мэра Одессы? В СМИ появилась информация, о том, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили захотел выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Одессы, причем от президентской партии «Слуга народа». ПОДРОБНЕЕ