Что произошло в Одессе 22 апреля: транспортная реформа и аварийные ремонты дорог

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- На Одесчине проводят аварийный ремонт дороги. Речь идет о трассе С160905 в Ивановском районе. Продолжение…
- Президент предложил Саакашвили должность вице-премьера по вопросам реформ. Продолжение…
- До конца года с одесских улиц могут исчезнуть маршрутные такси. Так, Одесса получит 30 новых электробусов. Продолжение…
- Нефть падает в цене, но пока что цена за литр на одесских АЗС не обновляется. В связи с обвалом цен на нефтяном рынке, водители авто начали предвкушать понижение цен на бензин. Продолжение…