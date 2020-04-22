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Новости Одессы и Одесской области

Президент запропонував Міхеілу Саакашвілі посаду віцепрем’єра з питань реформ

Президент запропонував Міхеілу Саакашвілі посаду віцепрем’єра з питань реформ

Колишній керівник Одеської області невдовзі може очолити посаду віцепрем’єра уряду України з питань реформ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив сам Міхеіл Саакашвілі.

– Для мене велика честь отримати від президента Зеленського пропозицію стати віцепрем’єром уряду України з питань реформ. У мене також була дуже змістовна і корисна розмова з прем’єр-міністром Шмигалем, протягом якої ми детально обговорили всі питання, пов’язані з моєю можливою роботою в уряді, – зазначив у своєму дописі Саакашвілі.

Після такої заяви політичний діяч пригадав, як підтримував нинішнього президента під час виборів та які перспективи він бачить у новій владі.

Зі слів Саакашвілі, на нову посаду він прийде уже з низкою пропозицій:

– Я представлю в Верховній раді свої пропозиції щодо невідкладних змін як частину урядової програми уряду Шмигаля з конкретними напрацюваннями, які утворилися у мене як поза межами України, так і в період моєї роботи в Україні, ґрунтуючись як на позитивному, так і на негативному досвіді, – зазначив він. – Я сподіваюся використовувати свій міжнародний досвід, для того щоб бути корисним членам урядової команди, в тому числі у відносинах з міжнародними фінансовими організаціями, посилити престиж України та її інтеграцію з міжнародними спільнотами, щоб відстояти в першу чергу інтереси українського народу і сприяти прогресу в країні.

Фото: РБК

 

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