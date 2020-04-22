Нефть падает в цене, но пока что цена за литр на одесских АЗС не обновляется (фотофакт)

В связи с обвалом цен на нефтяном рынке, водители авто начали предвкушать понижение цен на бензин. Однако резкого понижения цен на топливо не стоит ждать в скором времени.

Цена за баррель нефти WTIупала ниже нуля на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи. На майских торгах биржиона стоила -$1,43/баррель, сообщило издание «enkorr».

Цена за баррель нефти WTIупала ниже нуля на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи. На майских торгах биржиона стоила -$1,43/баррель, сообщило издание «enkorr».

Эксперты и аналитики рынка по всему миру пытаются просчитать сколько будет стоить нефть и будет ли так сильно меняться цена в дальнейшем. Но пока что падение цены за баррель происходит повсеместно и с разными марками нефтяного сырья. Это связано с пандемией COVID-19 и карантином по всему миру, что привело к глобальному снижению потребления топлива.

Однако не стоит думать, что цены на бензин резко обновятся на наших АЗС. Как минимум, следует учитывать тот факт, что топливо закупают наперед, а значит, что заправки не будут работать себе в убыток.

Те не менее, как сообщил на своей странице в Facebook глава Килийской ОТГ Павел Бойченко, оптовая цена за литр дизельного топлива уже составляет 14,2 грн/литр. Но на заправочных станциях пока что нет «обвала» цен.

Цены на бензин в Одессе. Цены на бензин в Одессе. Цены на бензин в Одессе. Цены на бензин в Одессе. Цены на бензин в Одессе.

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