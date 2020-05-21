Что произошло в Одессе 21 мая: утечка дизтоплива с танкера Delfi и кража мебели из летних террас

Полицейские разоблачили одессита, укравшего ноутбук в больнице Пока дежурный врач одного из медицинских учреждений Малиновского района вышел в палату с пациентами, злоумышленник зашел в его кабинет и забрал со стола ноутбук. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одессской области. ПОДРОБНЕЕ

Полиция задержала одессита, который воровал мебель с летних террас кафе Ночью 33-летний мужчина похищал с летних террас в Приморском районе Одессы мебель, а уже утром выходил на рынок и все продавал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области. ПОДРОБНЕЕ