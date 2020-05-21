Что произошло в Одессе 21 мая: утечка дизтоплива с танкера Delfi и кража мебели из летних террас

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В Одессе возле танкера Delfi показатели загрязнения воды и воздуха превышены в 15 раз. Загрязнение зафиксировали ночью работники муниципальной спасательной службы.
- Коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» через суд заявило о намерении расторгнуть договор с сервисом Городского расчетного единого центра (ГЕРЦ), отказавшись от услуги по печати квитанций и доставке их одесситам.
- Полиция задержала одессита, который воровал мебель с летних террас кафе. Ночью он похищал с летних террас мебель, а уже утром выходил на рынок и все продавал.
- Через Одесский порт в Украине впервые завезли «легкую техасскую» нефть. Танкер доставил в Украину 76 430 тонн нефти, добываемой на американском континенте.