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Новости Одессы и Одесской области

Через Одеський порт в Україну вперше завезли «легку техаську» нафту

Через Одеський порт в Україну вперше завезли «легку техаську» нафту

В Одеський морський порт був заведений у Нафтову гавань і поставлений до причалу 2-н танкер UMLMA (L=244 m, прапор Катару).

Про це повідомила пресслужба Одеського порту.

Танкер доставив в Україну 76430 тонн нафти, видобутої на американському континенті. Порт відправлення – NEDERLAND TEXAS. У ролі продавця і фрахтувальника судна виступила транснаціональна нафтогазова компанія ВР. Сировина закуплена для потреб Кременчуцького нафтопереробного заводу.

На відміну від попередніх танкерів, які привозили нафту сорту Bakken, на т/х UMLMA в Україну вперше завезена партія так званої «легкої техаської» нафти – West Texas Intermediate (WTI). Сировина цієї марки використовується в основному для виробництва бензину. На нафту сорту WTI і подібні до неї сорти традиційно високий попит у США і Китаї.

Фото: Одеський морський порт

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