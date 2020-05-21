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Новости Одессы и Одесской области

Оплатить тепло в Одессе через ГЕРЦ станет невозможно: это правда?

Оплатить тепло в Одессе через ГЕРЦ станет невозможно: это правда?

Коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» через суд заявило о намерении расторгнуть договор с сервисом Городского расчетного единого центра (ГЕРЦ), отказавшись от услуги по печати квитанций и доставке их одесситам. В коммунальном предприятии рассказали о причинах прекращения сотрудничества.

Как рассказала директор КП «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова, предприятие не устраивает один из пунктов договора, который они с января просили «привести в соответствие с требованиями законодательства», но понимания в ГЕРЦе не встретили и вынуждены обращаться в суд для отмены договора как такового.

– С начала 2020 года предприятие неоднократно обращались к ГЕРЦу с требованием соблюдать условия договора, подписанного с нами. К сожалению, все наши замечания были проигнорированы, и мы были вынуждены обратиться в суд, — говорит директор ТГО Анна Позднякова.

О каких именно нарушениях идет речь пока не известно: в коммунальном предприятие не стали вдаваться в подробности по существу имеющихся противоречий. Анна Позднякова подчеркнула, что это вынужденная мера, и на предприятии сделали все, что могли, дабы
не доводить до неё.

Известно, что первое заседание суда назначено на 3 июня 2020 года.

Напомним, сервис ГЕРЦ предоставлял горожанам возможность оплатить счета за коммунальные услуги, включая платежки от «Теплоснабжения города Одессы», а за это брал с предприятия комиссию в размере 2%. Через компанию проходит до 95% денег, которые одесситы платят за услуги ЖКХ.

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