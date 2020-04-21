Что произошло в Одессе 21 апреля: реконструкция больницы и сгоревшая машина

Не одним коронавирусом и последствиями пожаров в Чернобыле, как говорится… Грозят ли одесситам последствия лесных пожаров на севере Украины? Как недавно сообщили одесские СМИ, судя по публикация данных с датчиков THE WEATHER LAB, зафиксировано пусть небольшое, но все же превышение мелкодисперсной пыли в Черноморске и Одессе.

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