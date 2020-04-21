Что произошло в Одессе 21 апреля: реконструкция больницы и сгоревшая машина

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В Одессе прославят тех, кто бросает мусор на улице. В гордепартаменте хозяйства решили взять под жесткий контроль стихийные свалки. Продолжение…
- На трассе близ Одессы дотла сгорело авто. Авария с пожаром произошла на трассе Черноморск-Одесса, у переправы на мосту. Продолжение…
- В знаменитом одесском доме с атлантами (дом Фальц-Фейна) на ул. Гоголя продолжается реставрация и в период карантина. Продолжение…
- В Одессе продолжаются масштабный капитальный ремонт и реконструкция комплекса сооружений городской клинической больницы №1 (Еврейской больницы) – памятники градостроительства и архитектуры местного значения. Продолжение…