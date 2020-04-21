На трассе близ Одессы дотла сгорело авто (фото, видео)

Авария с пожаром произошла на трассе Черноморск-Одесса, у переправы на мосту.

В районе села Малодолинское воспламенилось авто.

Об этом 04868.com.ua сообщили в ГСЧС.

По данным ГСЧС, автомобилист и его супруга ехали по направлению к Бурлачьей Балке.

Их авто BMW загорелось на ходу и практически полностью сгорело.

Водитель отделался небольшими ожогами, его жена осталась цела и невредима.

Предварительно известно, что причиной происшествия стала неисправная электропроводка.

Фото: 04868.com.ua

Видео: Думская с группы “Курс. Одесса” в соцсетях

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.