На трассе близ Одессы дотла сгорело авто (фото, видео)

Авария с пожаром произошла на трассе Черноморск-Одесса, у переправы на мосту.
В районе села Малодолинское воспламенилось авто.
Об этом 04868.com.ua сообщили в ГСЧС.
По данным ГСЧС, автомобилист и его супруга ехали по направлению к Бурлачьей Балке.
Их авто BMW загорелось на ходу и практически полностью сгорело.
Водитель отделался небольшими ожогами, его жена осталась цела и невредима.
Предварительно известно, что причиной происшествия стала неисправная электропроводка.
Фото: 04868.com.ua
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