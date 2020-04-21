В Одессе прославят тех, кто бросает мусор на улице (видеокомментарий)

Так, в местах скопления мусора хотят установить видеокамеры.

Об этом рассказал директор ведомства Дмитрий Жеман.

По его словам, людей, которые будут выбрасывать мусор в неприспособленных для этого местах, будут снимать. А фото и видео с их участием собираются выкладывать в сети.

– Несознательным жителям нашего города, которые попадут в кадр, стоит быть готовыми к тому, что они могут стать звездами, – отметил Дмитрий Жеман. – Город должен знать в лицо не только героев, а и антигероев.

В наиболее “горячих точках” будут находиться представители департамента, районных администраций, органов самоорганизации населения и компаний, которые вывозят мусор. Нарушителей также собираются штрафовать.

Такое решение, по словам директора департамента хозяйства, приняли, так как сколько бы коммунальщики ни боролись со стихийными свалками, они снова вырастают на прежнем месте.

Фото из открытых источников

Видео: Думская, 1

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