Як в Одесі відбувається реконструкція Єврейської лікарні? (фото)

В Одесі тривають масштабний капітальний ремонт і реконструкція комплексу споруд міської клінічної лікарні №1 (Єврейської лікарні) – пам’ятки містобудування та архітектури місцевого значення.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Наразі триває капремонт відділення гінекології на другому поверсі будівлі. Завершено прокладання систем водопостачання, каналізації та електромереж, встановлена система пожежної сигналізації.

У відділенні гінекології проводяться роботи з облицювання мармуровими плитами сходової клітки і укладання підлогового покриття. В обробці стелі і стін використані сучасні матеріали високої якості, які дозволяють забезпечити дотримання європейських стандартів санітарії та гігієни для реанімаційних і хірургічних відділень.

Раніше такі оздоблювальні матеріали використовувалися при капремонті нового відділення реанімації МКЛ №1.

Найближчим часом планується розпочати ремонт центрального холу, де розміститься приймальне відділення лікарні.

Для можливості прийому пацієнтів з COVID-19 виділено ЛОР-відділення, розташоване в окремій будівлі. У ньому організований окремий вхід для медичного персоналу, а також «чиста зона». Завершено роботи з модернізації системи киснезабезпечення і прокладання нової електролінії для підключення кисневих концентраторів.

У відділенні обладнані реанімаційні місця, оснащені сучасними апаратами штучної вентиляції легенів. Також тут розміщені мобільні рентген-апарат і УЗД-апарат, що дозволяє забезпечити весь необхідний спектр діагностичної та лікувальної допомоги пацієнтам з COVID-19 у межах одного відділення.

Фото: ОМР

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