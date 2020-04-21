Одесский дом с атлантами: реставрация продолжается, но обновленный фасад уже без лесов

В знаменитом одесском доме с атлантами (дом Фальц-Фейна) на ул. Гоголя продолжается реставрация и в период карантина.

Впрочем, большую часть фасада — ту, которая выходит на ул. Гоголя, уже можно лицезреть без лесов — обновленной.

Реставрация еще одной визитной карточки города началась в августе 2019 года.

Тогда дом в его испоганенном состоянии был у всех на слуху. Одесские СМИ сообщали, что дом стал примером того, как над ним, кроме всего прочего, издеваются и сами жильцы — пластик, надстройки, кондиционеры и так далее.

Да и само время поиздевалось над нашим историческим красавцем с атлантами. Что касается атлантов, то они тоже очень нуждались в обновлении, несмотря на реставрацию в 2015 году.

Сейчас атланты и часть фасада — все еще за ограждением. А вот «лицо» дома, которое смотрит на ул. Гоголя, уже видно всем.

Справка

Дом Фальц-Фейна («дом с атлантами») — памятник архитектуры и градостроительства в Одессе, на улице Гоголя № 5-7.

Архитекторы Л. Л. Влодек и С. А. Ландесман, 1899 г.

Дом известен в народе под названием «Дом с атлантами» благодаря скульптуре работы Фишеля Т. Л., изображающей двух атлантов, удерживающих звездный глобус. «Дом с атлантами» признан одним из четырех самых красивых зданий Одессы и считается наиболее впечатляющим из творений архитектора Льва Львовича Влодека. Двух гигантов архитектор расположил нетрадиционно: они отделены от стен здания, тела их напряжены и согнулись под тяжестью небесной сферы, на которой покоится балкон начинающегося со 2-го этажа эркера.

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