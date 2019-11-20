Что произошло в Одессе 20 ноября: поднятие тарифов на вывоз мусора и выступление медведей на арене цирка

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- Одна из крупнейших мусоровывозящих организаций в Одессе заявила об увеличении стоимости услуги на вывоз мусора. Продолжение…
- В Одесском цирке игнорируют решение суда о запрете использования диких животных. Бурые медведи продолжают выступать на арене цирка. Подтверждают это фото и видео также опубликованные в соцсетях. Продолжение…
- В поезде Киев-Одесса вандалы разбили 6 стеклопакетов. Злоумышленники закидали камнями 4 вагона поезда. О содеянном сообщили в полицию. Продолжение…
Фото: UAnimals