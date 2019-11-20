Что произошло в Одессе 20 ноября: поднятие тарифов на вывоз мусора и выступление медведей на арене цирка

В конце октября Верховная Рада приняла законопроект №1150, согласно которому в Украине вводятся штрафы за перевозку ребенка в автомобиле без детского автокресла. Хотя эти нормы были в наших правилах дорожного движения и раньше, никакой ответственности за это нарушение не предусматривалось. А следовательно, детей так и продолжали перевозить без спецустройств, рискуя их безопасностью и здоровьем.

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