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Новости Одессы и Одесской области

Вывоз мусора в Одессе: как изменится тариф

Вывоз мусора в Одессе: как изменится тариф

Компания «Союз» заявила об увеличении стоимости услуги на вывоз мусора. Это одна из крупнейших мусоровывозящих организаций в Одессе. Она обслуживает Киевский и часть Малиновского районов города.

Необходимость повысить тарифы в компании назвали вынужденным шагом. Мол, последний раз тариф утверждали еще в августе 2018 года и даже тогда он был ниже нулевой рентабельности. А сегодня сотрудникам «Союза» нужно поднять зарплату минимум в два раза, иначе «некому будет работать». Кроме того, ежедневно выезжающие на маршрут мусоровозы компании требуют ремонта и технического обслуживания. Также выросла стоимость топлива и электроэнергии.

– Более года компании приходилось покрывать разницу в тарифе своими ресурсами. Поэтому было принято решение поднимать вопрос о смене тарифа, – объяснил директор компании «Союз» Юрий Кривенко.

В плановом же тарифе учтена рентабельность и услуги по вывозу твердых бытовых отходов, и услуги по их захоронению. Предварительно, тариф на вывоз одного кубометра твердых бытовых отходов подорожает на 25,91 грн — с 70,32 грн до 98,04 грн. – то есть на 30-35%.

Так, тариф составит:

  • в многоквартирных домах – 23,85 грн. с человека в месяц (сейчас 17,11 грн.),
  • в частном секторе – 39,22 грн. (сейчас 28,13 грн.).

Больше придется платить также за вывоз крупногабаритного мусора. Тариф повысят на 27,7 грн. — до 265,31 грн. за куб.

Проект новых тарифов будет вынесен на общественное обсуждение, после чего его рассмотрит Исполком горсовета. Планируется, что новые расценки вступят в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, в марте 2018 года «Союз» выкупила компания «Клиар Энерджи», которая занимается строительством и эксплуатацией электростанций на биомассе, биогазе, ветре и солнечной энергии. Кроме того, предприятие занимается дегазацией и управлением полигонами, а также производством собственных газогенераторов. Теперь «Клиар Энерджи» выступает стратегическим инвестором предприятия «Союз». В планах инвестора построить на территории полигона ТБО «Дальницкие карьеры» мусороперерабатывающий завод, Меморандум о намерениях подписан с городской властью в сентябре текущего года.

Фото: Одесский горсовет

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Татьяна Сярова
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