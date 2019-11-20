Інцидент трапився 17 листопада. У Фастівському районі вандали закидали камінням швидкісний поїзд № 763 Київ — Одеса. Внаслідок інциденту у 4 вагонах розбито 6 бокових склопакетів.

Про цей випадок залізничники повідомили правоохоронцям. На щастя, під час нападу ніхто не постраждав.

Аналогічні випадки сталися нещодавно із швидкісними поїздами харківського, запорізького, криворізького напрямків. Загалом з початку року хулігани розбили 76 бокових і одне лобове скло у швидкісних поїздах. Сума збитків — більш ніж на 350 тисяч гривень.

За вказані діяння передбачена кримінальна відповідальність. Так, поліцією відкрито кримінальне провадження проти хуліганів, які в травні цього року закидали камінням швидкісний поїзд № 716 Перемишль — Київ.