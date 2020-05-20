Что произошло в Одессе 20 мая: причина обрушения дома на Торговой и очередной пожар

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В Лиманском районе Одесчины нашли 18 снарядов времен Второй мировой. Местные жители обнаружили 18 взрывоопасных предметов и сразу позвонили в Службу спасения.
- Архитектор назвал причины обрушения дома на Торговой, 20. Обрушение дома в Одессе по улице Торговой, 20 еще раз подтверждает, что в Украине нет контроля за строительством.
- На поселке Котовского сгорела квартира. Женщина выпрыгнула из окна и разбилась.
- Стало известно, когда откроют новую взлетную полосу в Одесском аэропорту. В Международном одесском аэропорту подходит к концу строительство новой взлетно-посадочной полосы. Сейчас готовность объекта составляет 98%.
- Болградский район разделят на пять общин. Парламент Болгарии просит этого не делать.