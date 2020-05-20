Что произошло в Одессе 20 мая: причина обрушения дома на Торговой и очередной пожар

Одесский «домогрох»: кого обвинять и что с этим делать? Обрушения зданий в историческом центре, на не менее исторической Молдаванке и в прочих заветных местах города стало делом «привычным». «Домогрох» происходит то там, то сям. В ноябре прошлого года обрушился потолок в здании Нацполиции на Пушкинской, происходили обрушения части фасадов, лепки на Садовой и Нежинской. Ну а в этом году «карантинные» обрушения посыпались один за другим. И на жуткий-ужасный ковид это все не спишешь… ПОДРОБНЕЕ

На поселке Котовского сгорела квартира: женщина выпрыгнула из окна и разбилась Сегодня утром, 20 мая, на улице Героев обороны Одессы на поселке Котовского произошел пожар в девятиэтажном доме. Сообщение о пожаре к спасателям поступил в 9:33. До их прибытия из окна квартиры на девятом этаже выпрыгнула женщина. От полученных травм она скончалась на месте. ПОДРОБНЕЕ