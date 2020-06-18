Что произошло в Одессе 18 июня: преображение «чайного квартала» и утонувший балкер

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- На трассе в Одесской области вспыхнул автомобиль. Водитель успел выскочить из пылающей машины.
- В Белгород-Днестровском районе Одесской области 11-летнюю девочку держали на цепи, чтоб она не убегала из дома. Этим занималась 42-летняя мать ребенка, а цепь к дивану прикрепил ее 40-летний сожитель.
- Более 200 призывников из Одесской области отправили на срочную воинскую службу. Парни начнут ее в учебных центрах — воздушных сил в Василькове и центре «Десна» в Черниговской области.
- Одесский «чайный квартал» стал неузнаваемым. На сегодняшний день «чайный квартал» полностью преобразили каркасы новых зданий. Он стал неузнаваем — особенно учитывая тот факт, что новостройки резко контрастируют со старыми домами, расположенными рядом.
- В Хаджибейском лимане вследствие загрязнения погибают креветки. Результаты экспертизы показали, что вода в лимане недостаточно насыщена кислородом.
- В порту Черноморска лег на дно балкер из Гонконга. Его перегрузили зерном и теперь портовики и судовладелец решают, как снять судно со дна.