Новости Одессы и Одесской области

Что произошло в Одессе 18 июня: преображение «чайного квартала» и утонувший балкер

Что произошло в Одессе 18 июня: преображение «чайного квартала» и утонувший балкер

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

  • В Белгород-Днестровском районе Одесской области 11-летнюю девочку держали на цепи, чтоб она не убегала из дома. Этим занималась 42-летняя мать ребенка, а цепь к дивану прикрепил ее 40-летний сожитель.
  • Одесский «чайный квартал» стал неузнаваемым. На сегодняшний день «чайный квартал» полностью преобразили каркасы новых зданий. Он стал неузнаваем — особенно учитывая тот факт, что новостройки резко контрастируют со старыми домами, расположенными рядом.
  • В порту Черноморска лег на дно балкер из Гонконга. Его перегрузили зерном и теперь портовики и судовладелец решают, как снять судно со дна.

 

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