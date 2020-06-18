У Хаджибейському лимані внаслідок забруднення гинуть креветки

Результати експертизи показали, що вода у лимані недостатньо насичена киснем.

Про це у Facebook повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

– Обіцяв інформувати про стан справ щодо замору креветок у Хаджибейському лимані. Отримав результати лабораторних досліджень, – повідомив глава Держекоінспекції.

У пробах води, взятих в районі Об’їзної дороги біля труби скиду (НР42+РЗ), виявлені перевищення нормативів ГДК за вмістом таких сполук:

заліза загального – 0,12 мг/дм³ (при нормі у 0,05);

амонію сольового – 3,20 мг/дм³ (норма – 0,65);

нітритів – 0,140 мг/дм³ (норма – 0,080);

фосфатів – 2,92 мг/дм³ (норма – 2,145).

Крім того, у воді зафіксований понижений вміст розчиненого кисню – 5,8 мг О2/дм³ при нормі 6,0. А наявність сірководню (0,029 мг/дм³) свідчить про загибель гідробіонтів.

Виявлені процеси можуть призвести до збагачення водойми біогенними елементами, що може зумовити загибель морських організмів внаслідок нестачі кисню.

Територіальним органом Держекоінспекції в Одеській області вже надіслані запити до обласних, районних, міських та селищних рад та місцевих адміністрацій, повноваження яких поширюються на територію поряд з Хаджибейським лиманом. Є ймовірність, що діяльність підприємств у цій місцевості може призводити до забруднення води.

– Також будемо продовжувати брати зразки води з лиману для проведення лабораторних досліджень кілька разів на тиждень, щоб тримати ситуацію під контролем, – додав Мальований.

Фото: Андрій Мальований

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