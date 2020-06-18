В Одесской области родители сажали дочь на цепь (видео)

В Белгород-Днестровском районе Одесской области 11-летнюю девочку держали на цепи, чтоб она не убегала из дома. Этим занималась 42-летняя мать ребенка, а цепь к дивану прикрепил ее 40-летний сожитель. Действовали они по совету своей 41-летней подруги.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.
История всплыла после того, как еще в апреле соседи этой семьи забили тревогу. Тогда они рассказывали, что девочку якобы побила мать, когда ребенок решил уйти домой из гостей, где взрослые выпивали.
Сейчас в отношении троих извергов ведут уголовное дело.