В Одесской области родители сажали дочь на цепь (видео)

Около супермаркета на улице Генуэзской в Одессе двое мужчин спровоцировали конфликт с одесситом. В итоге его избили, а потом ранили ножом в живот. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области. Прохожие вызвали полицию. В итоге задержали парней 1992 и 1995 годов рождения. У них был нож со следами крови. Задержанных, выходцев с Кавказа,

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