Уже не тихий центр: одесский «чайный квартал» стал неузнаваемым

— Вот, жили в тихом центре. Теперь об этом уже можно забыть. Сами видите, как все изменилось. К стройке как-то уже привыкли. Никто уже не возмущается, — говорит жительница ул. Еврейской, чей старый дом находится в «чайном квартале».

Так называемый «чайный квартал» (в районе улиц Карантинной, Еврейской, Троицкой и Канатной) — это и в самом деле некогда тихий «кусок» в центре города. Назван так потому, что здесь располагалась когда-то Одесская чаеразвесочная фабрика, которая уже долгое время не работала, навевала тоску «застывшим» полуразрушенным видом, потом и вовсе «исчезла». Зато дала название целому кварталу, в том числе — «Театру на Чайной», который здесь располагался.

Кварталу недолго оставалось быть тихим. Квартал огородили в начале 2018 года. Стало известно, что компания «Будова» будет возводить здесь многоэтажный жилой комплекс.

Жители окрестных домов, как и следовало ожидать, выражали возмущение по этому поводу. Особенно возмущались жители дома № 1 по ул. Еврейской. Тем не менее, в Одессе начали сносить цеха бывшей чаеразвесочной фабрики. Был «выселен» «Театр на Чайной», арт-центр и Компьютерная академия «ШАГ», располагавшаяся на ул. Еврейской, 3.

Старые здания были снесены, началась стройка, и на сегодняшний день она продолжается — за высоким забором с колючей проволокой, с информацией на щитах о том, что окончание строительства намечено на последний квартал текущего года.

На сегодняшний день «чайный квартал» полностью преобразили каркасы новых зданий. Он стал неузнаваем — особенно учитывая тот факт, что новостройки резко контрастируют со старыми домами, расположенными рядом.

Проход-проезд в этом месте по улице Карантинной по-прежнему перекрыт все тем же забором.

Совершенно преображенным получается некогда «тихое место». Пожалуй, совсем скоро уже надо будет напрягать память, чтобы вспомнить, почему этот новейший квартал именуется «чайным».

Ранее сообщалось, что на пляже в парке “Юбилейный” возобновили запрещенную стройку.

Фото: Мария Котова

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