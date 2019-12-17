Что произошло в Одессе 17 декабря: боеприпасы на стадионе школы и первые итоги расследований пожара на Троицкой

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- Погибших опознали, а начальник ГСЧС назвал предварительную причину пожара – такие итогт расследования пожара на Троицкой. Для полного расследования пожара на Троицкой, 25 назначено 64 экспертизы. Продолжение…
Противники земельной реформы в Украине вышли на трассу Одесса-Киев, перекрывая движение транспорта. Продолжение…
- В Одесской области на территории школы обнаружили три артснаряда времен Второй мировой войны. Продолжение…
- На Новый год городской транспорт в Одессе будет ходить всю ночь. Продолжение…
Фото: ГСЧС
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