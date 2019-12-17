Что произошло в Одессе 17 декабря: боеприпасы на стадионе школы и первые итоги расследований пожара на Троицкой

Новый год к нам мчится, и елочный бум на улицах Одессы последовал сразу же за витринными преображениями в честь любимого праздника. Улицы Одессы приукрасились главным атрибутом Нового года: на них замелькали нарядные красавицы. Что в этом смысле в центре города и рядом?

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