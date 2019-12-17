Трассу Одесса-Киев перекрыли: фермеры протестуют против земельной реформы

Противники земельной реформы в Украине вышли на трассу Одесса-Киев, перекрывая движение транспорта.
Как сообщает “7 канал”, на дорогу вышли около сотни фермеров из Одесской, Кировоградской и Винницкой областей.
Когда на трассе образуется большая пробка, они периодически пропускают машины.
Аграрии сегодня выйдут на главные автомагистрали в 8 областях Украины в знак протеста против земельной реформы. Это дороги Херсонской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой областей. Об этом сообщили организаторы акции протеста – общественный союз “Всеукраинская аграрная рада” (ВАР).
Места проведения акций:
- Одесская область: автодорога М-05 (трасса Е-95), вблизи с.Демидовка Любашевского р-на, (заправка Socar); автодорога М-15, с.Киринички Измаильского р-на;
- Кировоградская область: автодорога М-12, вблизи пгт Новоархангельск (кафе “Застава”);
- Херсонская область: левый берег Днепра, за Каховской ГЭС. Трасса Р47 Херсон – Новая Каховка – Геническ, 74 км;
- Полтавская область: автодорога М-03, вблизи с.Чутово Чутовского р-на;
- Харьковская область: автодорога М-03, вблизи с.Коротич Песочинского р-на;
- Черкасской области: автодорога М-05 (трасса Е-95), близ Жашкова (поворот на с.Тихий Хутор);
- Житомирской области: автодорога Е583, вблизи с.Осикове Бердичевского р-на;
- Хмельницкой области: с.Прибужское Хмельницкого р-на (автодорога М-12, Е-50).
Фото: 7 канал
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