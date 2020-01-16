Что произошло в Одессе 16 января: сгоревшие автомобили и алкогольная кома 10-летней девочки

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

В одном из парков Одессы неизвестные травят собак. Вероятно яд разбросали жители близлежащих высоток, чтобы утолить шумных животных. Продолжение…

Сразу два автомобиля горели ночью на улице Вильямса в Одессе. Причины пожаров пока неизвестны. Продолжение…

В Одесской области девочка впала в алкогольную кому. Пока родители вместе с гостями были в другом помещении дома, 10-летняя дочь хозяев выпила водку. Продолжение…

В одесском парке горел детский аттракцион площадью 50 кв. м. Пожар произошел ночью в парке “Горького” на улице Космонавтов. Продолжение…

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