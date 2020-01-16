Одягніть тваринам намордники: в одному із парків Одеси невідомі труять собак (відео)

Про це у Facebook повідомила Марина Аксенова.

Домашнього улюбленця жінки отруїли під час прогулянки у парку “Юність”.

Наразі тварина перебуває у клініці. Марина Аксьонова підозрює, що отруєне м’ясо розкидають жителі висоток, яким заважає гавкіт.

Хазяйка лабрадора опублікувала і відео, як її улюбленця рятують у клініці.

Литературная/ парк Юность! Травят собак! Оденьте намордники! Полиция- делайте что-то!!! Gepostet von Марина Аксенова am Mittwoch, 15. Januar 2020

У коментарях жінка повідомила, що має записи із прилеглих до парку відеокамер. Обіцяє, що обов’язково дізнається, хто розкидав отруту.

Періодично в Одесі з’являються повідомлення про те, що в парках труять тварин. Від отрути страждають як бездомні, так і домашні тварини.

Фото ілюстративне: Коррупция Инфо

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