Одягніть тваринам намордники: в одному із парків Одеси невідомі труять собак (відео)

Імовірно отруту розкидали жителі довколишніх висоток, щоб вгамувати галасливих тварин.
Про це у Facebook повідомила Марина Аксенова.
Домашнього улюбленця жінки отруїли під час прогулянки у парку “Юність”.
Наразі тварина перебуває у клініці. Марина Аксьонова підозрює, що отруєне м’ясо розкидають жителі висоток, яким заважає гавкіт.
Хазяйка лабрадора опублікувала і відео, як її улюбленця рятують у клініці.
Литературная/ парк Юность! Травят собак! Оденьте намордники! Полиция- делайте что-то!!!
Gepostet von Марина Аксенова am Mittwoch, 15. Januar 2020
У коментарях жінка повідомила, що має записи із прилеглих до парку відеокамер. Обіцяє, що обов’язково дізнається, хто розкидав отруту.
Періодично в Одесі з’являються повідомлення про те, що в парках труять тварин. Від отрути страждають як бездомні, так і домашні тварини.
Фото ілюстративне: Коррупция Инфо
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