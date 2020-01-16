В Одесской области девочка впала в алкогольную кому: ее мать оштрафовали

Полицейские привлекли к ответственности женщину, 10-летняя дочь которой напилась водки и впала в алкогольную кому.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Одесской области.

О происшествии в полицию заявили врачи Балтской районной больницы.

Пока родители вместе с гостями были в другом помещении дома, 10-летняя дочь хозяев выпила водку и, поднимаясь на второй этаж, потеряла сознание и упала. Она лежала без сознания на полу, когда ее нашла мать, которая и обратилась к врачам.

Девочке оказали помощь и перевели в реанимацию.

Хотя семья характеризуется положительно, полицейские провели профилактическую беседу как с самой девочкой, так и с ее родителями. Маму еще и привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 КУоАП, которая предполагает штраф.

Фото: vnews.agency

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