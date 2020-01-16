fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Сразу два автомобиля горели этой ночью на улице Вильямса в Одессе

Сразу два автомобиля горели этой ночью на улице Вильямса в Одессе

За минувшие сутки одесские спасатели ликвидировали возгорание двух автомобилей.

Как сообщает ГСЧС Одесской области, сначала в службу спасения поступило сообщение о том, что во дворе по ул. Ак. Вильямса, 56/1 горит легковой автомобиль. Это был Hyundai accent, а площадь возгорания составила 5 кв. м. Машина сильно повреждена, кроме того, от огня пострадал стоящий рядом автомобиль Audi.

Тремя часами позже поступило еще одно сообщение о возгорании автомобиля – по ул. Ак. Вильямса, 52/3. Горел Volvo 440, а пламя задело дерево.

Причины пожаров пока неизвестны.

Фото: dsns.gov.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить