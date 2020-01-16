Сразу два автомобиля горели этой ночью на улице Вильямса в Одессе

Как сообщает ГСЧС Одесской области, сначала в службу спасения поступило сообщение о том, что во дворе по ул. Ак. Вильямса, 56/1 горит легковой автомобиль. Это был Hyundai accent, а площадь возгорания составила 5 кв. м. Машина сильно повреждена, кроме того, от огня пострадал стоящий рядом автомобиль Audi.

Тремя часами позже поступило еще одно сообщение о возгорании автомобиля – по ул. Ак. Вильямса, 52/3. Горел Volvo 440, а пламя задело дерево.

Причины пожаров пока неизвестны.

Фото: dsns.gov.ua

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