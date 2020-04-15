Что произошло в Одессе 15 апреля: ремонт моста через Хаджибей и очередной пожар

Хроники коронавируса: проверки больниц и наиболее зараженные районы Одессы По состоянию на вечер 14 апреля в Украине подтверждено 3 372 случая заражения коронавирусом COVID-19 из них 98 летальных, а выздоровевших – 119. В Одесской области подтвердили 69 случаев заражения. ПОДРОБНЕЕ