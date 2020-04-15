Что произошло в Одессе 15 апреля: ремонт моста через Хаджибей и очередной пожар

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- История с капремонтом моста через Хаджибейский лиман продолжается давно. Его никак не могут достроить из-за нерегулярного финансирования. Недавно работы в очередной раз пришлось остановить. Продолжение…
- Карантин не помешал заказчикам строек у побережья. Для многих — это как раз-таки удачная возможность без протестных акций выстраивать свои высотки. Продолжение…
- В Одессе дотла сгорел жилой дом. Огонь распространился на площади 50 кв. м и полностью уничтожил домашнюю утварь. Продолжение…
- Одесситы присоединились к оригинальному флешмобу против хандры. Главное — соответствие образу. Продолжение…
- Во дворе на Коблевской отреставрировали историческую красоту. Отреставрированная дверь теперь украшает старый двор на Коблевской. Продолжение…
★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!