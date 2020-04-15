Сам себе Джоконда: одесситы присоединились к оригинальному флешмобу против хандры (фото)

Коренное изменение жизни в связи с самоизоляцией рождает порой неожиданные результаты. И вот уже на просторах Facebook родилась необыкновенная идея прожить карантинную жизнь так, чтобы «когда-нибудь мы вспомнили это и не поверилось самим».

Итак, новый поворот в нашем житье-бытье: родилась ну очень творческая группа «Изоизоляция». Сотворилась она исключительно для того, чтобы окончательно не впасть в хандру и показать, что все мы исключительно талантливы.

Суть: выбираете любимое (или совсем наоборот) произведение искусства и превращаетесь в его героя. В ход идет все — одежда, тряпки, грим и остальное, что вам подскажет фантазия. Главное — соответствие образу. Делаете фото — и отправляете его на модерацию в группу «Изоизоляция». В общем, по принципу «сам себе Джоконда».

В группе отклоняются фото по кино, анимации, фотографиям, комиксам, обложкам и открыткам. Принимаются фото по афишам, гравюрам и др. работам великих мастеров, средневековым миниатюрам и плакатам СССР. Отклоняются фото, сделанные вне изоляции. Только сейчас, дома.

Но если это шедевер, могут сделать исключение. Как в случае с шикарным фото одесситки Аллы Перковой на фоне моря.

Фото типа «сделал такое год назад» или «принял позу в музее» тоже, увы, не подойдут. И да, фотошоп запрещен!!! И еще: «копию» произведения искусства можно создать не только «из себя», а из любых подручных средств.

И что же? Одесситы тоже приняли горячее участие в этом необыкновенном флешмобе. Еще бы: превратить себя, любимого, в нечто — это, согласитесь, очень по-одесски!

Что получается в результате? Обалдеть, что выходит: слева — полотно или скульптуры кого-то из великих, справа — результат творческой карантинной «переработки». К примеру, одесский журналист Дмитрий Бакаев, создатель Музея совка, ну очень творчески переосмыслил полотно Гойи «Сатурн, пожирающий своего сына». Кровь на «новом полотне» изображает пионерский галстук, сына — кот.

Наслаждаемся!

Фото — Группа «Изоизоляция», Facebook

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